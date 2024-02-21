РФС: Гагарина или Лепс могут исполнить гимн России перед матчем с Сербией

Сборные России и Сербии встретятся 21 марта в Москве, напоминает RT.

Как отметил Терешин, ведутся переговоры с рядом известных российских и сербских артистов о живом исполнении национальных гимнов. Однако пока неизвестно точное время начала игры, и «можно лишь говорить в сослагательном наклонении».

«В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», — подчеркнул глава департамента РФС.

