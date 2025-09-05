В Кемерове мужчина с мачете напал на подростка
Пьяный мужчина напал с мачете на 17-летнего подростка в Кемерове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Кузбассу.
По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома по улице Космической. Как рассказал 54-летний подозреваемый, между ним и несовершеннолетним возник конфликт из-за припаркованного мопеда подростка.
«Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку», - указали в СК.
Потерпевший получил рубленую рану предплечья и потерял сознание. Нападавший выбросил оружие и попытался скрыться, но в кратчайшие сроки был задержан полицией. Против мужчины завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Ранее в Екатеринбурге школьники напали с ножом на 17-летнего парня, забрав у него телефон, мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы, пишет «Свободная пресса».
