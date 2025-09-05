В Кемерове мужчина с мачете напал на подростка

Пьяный мужчина напал с мачете на 17-летнего подростка в Кемерове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Кузбассу.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома по улице Космической. Как рассказал 54-летний подозреваемый, между ним и несовершеннолетним возник конфликт из-за припаркованного мопеда подростка.

«Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку», - указали в СК.

Потерпевший получил рубленую рану предплечья и потерял сознание. Нападавший выбросил оружие и попытался скрыться, но в кратчайшие сроки был задержан полицией. Против мужчины завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

