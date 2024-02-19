Новую форму сборной России по футболу представят 6 марта

Собеседник агентства отметил, что в новой форме национальная команда сыграет со сборными Сербии и Парагвая 21 и 25 марта, соответственно.

В настоящее время экипировщиком сборной России является компания Jogel, основатель которой Артур Мовсесян выразил сожаление, что некоторые детали просочились до презентации.

«Немного жаль, что информация с некоторыми деталями концепции просочилась до официальной презентации, но это легко объясняется повышенным общественным интересом к сборной России», - заключил он.

Ранее сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».