РФС допустил выступление бразильцев «Зенита» за сборную России
Российский футбольный союз допустил возможность участия бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в национальной сборной РФ, если им будет предоставлено гражданство. При этом для начала будет необходимо получить официальный отчёт Бразильской конфедерации футбола с указанием матчей, которые эти спортсмены провели за сборную.
Как заявили «РБ Спорт» в РФС, Малком вступал за Бразилию в официальных турнирах под эгидой Международной федерация футбола не категории А.
Исходя из этого, ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. Он также должен проживать в России не менее пяти лет.
Учитывая всё вышесказанное, гипотетическое обращение на этот счёт может быть направлено в структуру ФИФА не раньше 2024 года. В то же время, по Клаудиньо обращаться в палату по статусу нет необходимости, однако, как уточнили в РФС, за сборную РФ он получит право играть не раньше 2026 года.
Как отмечает НСН, на днях 25-летний Малком признался, что не расстроился из-за срыва его перехода из «Зенита» в «ПСЖ».
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