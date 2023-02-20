РФС допустил выступление бразильцев «Зенита» за сборную России

Исходя из этого, ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. Он также должен проживать в России не менее пяти лет.

Учитывая всё вышесказанное, гипотетическое обращение на этот счёт может быть направлено в структуру ФИФА не раньше 2024 года. В то же время, по Клаудиньо обращаться в палату по статусу нет необходимости, однако, как уточнили в РФС, за сборную РФ он получит право играть не раньше 2026 года.

Как отмечает НСН, на днях 25-летний Малком признался, что не расстроился из-за срыва его перехода из «Зенита» в «ПСЖ».

