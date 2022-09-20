Иностранные футболисты «Зенита» захотели получить гражданство РФ

В сообщении говорится, что речь идёт о полузащитниках Малкоме и Клаудиньо, которые обратились за консультацие к руководству клуба. «Зенит» в свою очередь направил письма о желании игроков в РФС и Минспорта РФ.

Ранее российский гонщик Константин Жильцов объявил о смене спортивного гражданства с целью получить возможность участвовать в ралли-марафоне «Дакар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».