Иностранные футболисты «Зенита» захотели получить гражданство РФ

Бразильские игроки футбольного клуба «Зенит» захотели получить российское гражданство, сообщает пресс-служба питерской команды.

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В сообщении говорится, что речь идёт о полузащитниках Малкоме и Клаудиньо, которые обратились за консультацие к руководству клуба. «Зенит» в свою очередь направил письма о желании игроков в РФС и Минспорта РФ.

Ранее российский гонщик Константин Жильцов объявил о смене спортивного гражданства с целью получить возможность участвовать в ралли-марафоне «Дакар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: fc-zenit.ru
ТЕГИ:СпортсменыГражданство РФФК "Зенит"
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