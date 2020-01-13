РФ уступила Исландии в матче ЧЕ по гандболу

13 января 202022:29

Российская сборная по гандболу проиграла исландцам матч второго тура предварительного раунда чемпионата Европы.

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Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 34:23 (18:11) в пользу Исландии.

Для россиян это игра стала вторым поражением на турнире. Ранее сборная РФ проиграла венгерским спортсменам со счетом 25:26.

В настоящее время в группе РФ занимает последнюю строчку рейтинга. Впереди россиян Исландия (4 очка), Венгрия (2 очка) и Дания (о очков). В следующий этап проходят первые две команды рейтинга.


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ФОТО: РИА Новости. Валерий Мельников
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