РФ уступила Исландии в матче ЧЕ по гандболу
13 января 202022:29
Российская сборная по гандболу проиграла исландцам матч второго тура предварительного раунда чемпионата Европы.
Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 34:23 (18:11) в пользу Исландии.
Для россиян это игра стала вторым поражением на турнире. Ранее сборная РФ проиграла венгерским спортсменам со счетом 25:26.
В настоящее время в группе РФ занимает последнюю строчку рейтинга. Впереди россиян Исландия (4 очка), Венгрия (2 очка) и Дания (о очков). В следующий этап проходят первые две команды рейтинга.
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