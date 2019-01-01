Гандболистка сборной России погибла в Польше

Участница сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева трагически погибла в Польше в возрасте 20 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерации гандбола России.

Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в городе Старе-Яблонки. По предварительным данным, Королева утонула в водоеме, который расположен по соседству с игровыми кортами, пишут «Дни.ру».

Екатерина Королева родилась в городе Крымск Красндарского края. Гандболом спортсменка активно занималась с 15 лет, она выступала за команду «Ставрополье», входила в состав молодежной сборной России.

Трагическую гибель гандболистки расследует полиция Польши. Федерация гандбола России и клуб выразили глубокие соболезнования родным и близким Екатерины.

