Режиссеру Кустурице подарили майку сборной России по футболу

Сербского режиссёра Эмира Кустурицу «приняли» в сборную России по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Новую форму сборной России по футболу представят 6 марта

В преддверии товарищеского матча со сборной Сербии кинодеятелю подарили именную футболку российской сборной с номером «70».

Встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Ранее в пресс-службе общества «Знание» заявили, что двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СербияСборная России По ФутболуЭмир Кустурица

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