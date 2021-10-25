«Резать мясо по живому!» Червиченко дал совет после разгрома «Спартака» в Петербурге
«Спартаку» надо избавиться, как минимум, от половины игроков, а не требовать от тренера «прыгать выше головы», сказал НСН Андрей Червиченко.
Разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» обусловлено разницей в классе игроков, уровень которых является главной проблемой красно-белых, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.
Накануне «Зенит» обыграл в Санкт-Петербурге «Спартак» со счетом 7:1 . Это поражение стало крупнейшим в истории красно-белых в рамках чемпионатов России. При этом португальский тренер «Спартака» Руй Витория не стал подавать в отставку.
«Конечно, это не случайность. Просто большая разница между игроками. На мой взгляд, у «Спартака» только Джикия и, наверное, Максименко – игроки, которые могли бы успешно выступать за «Зенит», а остальные все не годятся. Поэтому на каждом участке поля у «Зенита» было преимущество в игроках, которое они и трансформировали в забитые мячи. Хорошо еще, что семь получилось, могло быть чуть больше», - сказал Червиченко.
По его мнению, для выхода из кризиса «Спартаку» надо сменить состав, а выводы из очередного фиаско должно делать руководство клуба, а не игроки.
«Тут не команде (надо делать выводы - прим. НСН), тут руководству надо «резать мясо по живому» - избавиться минимум от половины игроков и брать новых, потому что эти, на мой взгляд, в той компоновке, которая сейчас, не способны на хорошие результаты», - уверен экс-президент московского клуба.
При этом он указал, в чем проблема тренера «Спартака» Руя Витории.
«Вина тренера, наверное, всегда есть. Можно прыгнуть выше головы, но этот тренер работает с тем материалом, с теми людьми, которые ему достались. Это не он совершает на поле хоть и не детские, но вопиющие ошибки. Не тренер прогуливается по полю, как это вчера делали Ларссон, Мозес и Промес. Он ими командует, и вопрос в них – побегут ли, будут ли бороться, будут ли отрабатывать каждый эпизод до конца или нет. Вчера половина игроков «Спартака» этого не делала. А то, что тренер их не может заставить, – возможно, в этом есть его вина. А возможно, тех, кто набирал этих игроков», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Руй Витория стал тренером «Спартака» в мае 2021 года, заключив контракт на два года. Под его руководством красно-белые сыграли 17 матчей, в которых одержали 6 побед, 2 раза сыграли вничью и 9 раз проиграли. «Спартак» вылетел из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и сейчас выступает в Лиге Европы. В Чемпионате России московский клуб занимает 7-е место.
«Спартак» является самым титулованным клубом страны. Красно-белые 12 раз выигрывали Чемпионат СССР и 10 раз – Чемпионат России.
В 2004 году миллиардер и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака», вложив в команду более миллиарда долларов. С тех пор красно-белые только один раз стали чемпионами России.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев, «Спартаку» нужен новый владелец, а все проблемы команды идут от Федуна.
«За 18 лет, по-моему, 16 тренеров было… Я думаю, что здесь очень правильная фраза: "Рыба гниет с головы". Ситуация обострилась еще и тем, что в последний год вдруг объявилась совладелица футбольного клуба Зарема Салихова, которая начала выставлять в соцсетях свои размышления о футболе и еще что-то. (…) Для меня совершенно очевидно, что одно чемпионство за 18 лет, постоянные скандалы и смены руководителей – это все идет от владельца клуба. Понятно, что «Спартак» должен иметь другого владельца», - отмечал Ловчев.
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