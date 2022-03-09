Реми Кабелла покинул ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» и корсиканский полузащитник Реми Кабелла договорились расторгнуть контракт, сообщает пресс-служба команды.

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В сообщении говорится, что стороны отказались от соглашения «по взаимному согласию».

«Кабелла отыграл за нашу команду 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Клуб благодарит его за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении команды.

Ранее немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар».

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ФОТО: РИА Новости
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