Реми Кабелла покинул ФК «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» и корсиканский полузащитник Реми Кабелла договорились расторгнуть контракт, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что стороны отказались от соглашения «по взаимному согласию».
«Кабелла отыграл за нашу команду 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Клуб благодарит его за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении команды.
Ранее немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар».
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