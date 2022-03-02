ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке

В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по взаимному согласию». Отмечается, что вместе с Фарке команду покинуть его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

В «Краснодаре» добавили, что исполнять обязанности главного тренера «быков» будет Алексей Антонюк.

Ранее московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, сообщает РИА ФАН.

