ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке

Немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по взаимному согласию». Отмечается, что вместе с Фарке команду покинуть его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

В «Краснодаре» добавили, что исполнять обязанности главного тренера «быков» будет Алексей Антонюк.

Ранее московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТренерФутболЧемпионат России По ФутболуКраснодар
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