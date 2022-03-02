ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке
Немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба краснодарской команды.
В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по взаимному согласию». Отмечается, что вместе с Фарке команду покинуть его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
В «Краснодаре» добавили, что исполнять обязанности главного тренера «быков» будет Алексей Антонюк.
Ранее московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Грузия призвала ускорить процесс принятия страны в ЕС
- ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке
- Организаторы объявили об отмене московского концерта Iron Maiden
- Замглавы МИД РФ Грушко: Есть прямая угроза столкновения России и НАТО
- Дипломат РФ в Болгарии обвинён в шпионаже
- Российский посол не исключил полный разрыв дипотношений РФ и Великобритании
- Льготная ипотека и отсрочка от военной службы. Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли
- Российским паралимпийцам разрешили участвовать в зимних Паралимпийских играх
- Киев подтвердил проведение второго раунда переговоров с РФ 2 марта
- Собянин поручил ускорить реконструкцию Липецкой развязки на МКАД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru