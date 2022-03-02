Украинец Ракицкий ушел из «Зенита»

В «Зените» поблагодарили Ракицкого, сыгравшего за команду с января 2019 года 108 матчей, а также пожелали благополучия его родным и близким.

Сам игрок пока не прокомментировал причины расставания с российским клубом.

Ранее сообщалось, что из-за военной спецоперации на Украине из московского «Локомотива» ушел немецкий тренер Маркус Гисдоль, а из московского «Динамо» украинец Андрей Воронин, работавший ассистентом главного тренера.

2 марта стало известно, что немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар».

