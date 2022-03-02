Украинец Ракицкий ушел из «Зенита»

Украинский футболист Ярослав Ракицкий больше не является игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом», - сообщает официальный сайт клуба.

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В «Зените» поблагодарили Ракицкого, сыгравшего за команду с января 2019 года 108 матчей, а также пожелали благополучия его родным и близким.

Сам игрок пока не прокомментировал причины расставания с российским клубом.

Ранее сообщалось, что из-за военной спецоперации на Украине из московского «Локомотива» ушел немецкий тренер Маркус Гисдоль, а из московского «Динамо» украинец Андрей Воронин, работавший ассистентом главного тренера.

2 марта стало известно, что немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар».

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ФОТО: РИА Новости
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