«Рекордсменка мира!»: Журова уверена, что Трусова быстро выйдет на высокий уровень
Фигуристка Александра Трусова будет радовать своими выступлениями: она пропускала чемпионаты, однако участвовала в разных шоу, отметила в эфире НСН Светлана Журова.
Фигуристка Александра Трусова после возобновления спортивной карьеры быстро выйдет на высокий уровень, перерыв в два года даст ей психологическую перезагрузку, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с НСН.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова возобновила спортивную карьеру. Он также объявил, что контрольные прокаты с участием 20-летней спортсменки пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге. По словам Плющенко, он на своем примере доказал, что возвращение в большой спорт реально. Журова поддержала фигуристку.
«Ее можно назвать рекордсменкой мира, она прыгала пять четверных прыжков, конечно, ей захочется повторить это, когда ты делал такие фантастические элементы… Сможет ли она повторить это, уже вопрос, потому что есть физиологические изменения. Я желаю, чтобы она нас порадовала. Но даже если нет, она в любом случае уверенно прыгучая, и два года перерыв, может быть, даст ей психологически определенные преимущества, перезагрузку. Так как она молода, я уверена, что она точно будет радовать выступлениями, на показательных она это делала», - сказала Журова.
Также она рассказала, что даже после перерыва в два года спортсмен может быстро вернуться к своему прежнему уровню.
«У меня был перерыв 19 месяцев, я вообще не тренировалась, после чего стала олимпийской чемпионкой. Девушка, уходя, например, рожать, возвращается и потом спокойно всех побеждает, и даже еще лучше выступает. Она пропускала чемпионаты России, но участвовала в шоу и так далее. Я уверена, что это может получиться у нее достаточно быстро», - добавила депутат.
В свою очередь олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин в беседе с НСН отметил, что Александре Трусовой нужно будет психологически подготовиться к большим нагрузкам.
«У канадцев люди тоже заканчивали кататься, а потом начинали и выигрывали Олимпиады. Они ушли на три года, вышли и опять все выиграли. Такое бывает. Нужно психологически приготовиться к таким нагрузкам, которые ты когда-то переносил, а может быть, еще больше», - сказал Букин.
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.
На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу тренера Этери Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой. Перед церемонией награждения Трусова расплакалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Спортсменка добавила, что «ненавидит фигурное катание», передает «Радиоточка НСН».
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