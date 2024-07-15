Трусова: Свадьба с Игнатовым состоится 17 августа

Российская спортсменка, серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о дате свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым, сообщает RT.

Фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке

Она состоится 17 августа 2024 года. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что Трусова приняла решение возобновить карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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