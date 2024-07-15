Трусова: Свадьба с Игнатовым состоится 17 августа
15 июля 202402:33
Российская спортсменка, серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о дате свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым, сообщает RT.
Она состоится 17 августа 2024 года. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что Трусова приняла решение возобновить карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru