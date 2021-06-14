Бузова призвала российских футболистов «включить мозг» перед новыми матчами Евро-2020

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила вдохновить футболистов российской сборной после поражения команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3). Звезда призвала спортсменов собраться и призналась им в любви.

«Есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас. Я так люблю Россию, спорт, футбол. Ребята, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем. Просто не бойтесь. Как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперёд, идите в атаку! Ребята, соберитесь! Просто соберитесь. Мы болеем за вас», - заявила она в эфире «Матч ТВ».