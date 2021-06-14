Бузова призвала российских футболистов «включить мозг» перед новыми матчами Евро-2020
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила вдохновить футболистов российской сборной после поражения команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3). Звезда призвала спортсменов собраться и призналась им в любви.
«Есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас. Я так люблю Россию, спорт, футбол. Ребята, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем. Просто не бойтесь. Как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперёд, идите в атаку! Ребята, соберитесь! Просто соберитесь. Мы болеем за вас», - заявила она в эфире «Матч ТВ».
Бузова также предположила, что ее отсутствие на первой игре российской сборной в рамках Евро-2020 привело к растерянности команды. Девушка сравнила матч со спектаклем и призвала футболистов включаться в игру.
«Первый матч — ужас. Я в этот вечер была на сцене МХАТа. Черчесов — мой фанат. Видимо, из-за того, что я была на сцене, а не на поле, ребята немного растерялись. Ребята, камон! Давайте включайтесь. Мало, Головин! Включайте хорошую музыку, включайтесь в игру, включайте мозг, потому что футбол — это командная игра. Театр — это тоже командная игра. Не будет хорошего спектакля, если я одна буду играть. Хотя знаю, что могу выйти на поле, и если выйду, то забью гол», - сказала Бузова.
Ранее стало известно, что дирекция МХАТа имени Горького намерена заключить новый контракт с российской артисткой Ольгой Бузовой после премьеры с ее участием спектакля «Чудесный грузин», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Джонсон: Ограничения из-за COVID снимут в Англии 19 июля
- Губерниев в прямом эфире поругался с Бузовой
- В Индии умер мужчина, имевший 39 жен и 94 ребенка
- Журналист NBC прошел двухнедельный карантин перед интервью с Путиным
- На Украине пригрозили России несуществующим ракетным комплексом
- НАТО призвала Россию исключить Чехию и США из списка недружественных государств
- Бузова призвала российских футболистов «включить мозг» перед новыми матчами Евро-2020
- Ученые рассказали о необратимых изменениях климата из-за эффекта домино
- Саммит НАТО подтвердил готовность к усилению сдерживания России
- С «Болью» ждать 2022 года. Фестиваль перенесли из-за пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru