Назван хоккеист, способный побить рекорд Овечкина в НХЛ

По его словам, для этого канадскому спортсмену следует иметь такое же здоровье, как у россиянина.

«Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьезный результат», — заключил специалист.

Ранее Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках». Он переписал рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает RT.