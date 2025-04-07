Назван хоккеист, способный побить рекорд Овечкина в НХЛ
Побить рекорд выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина теоретически способен капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов.
По его словам, для этого канадскому спортсмену следует иметь такое же здоровье, как у россиянина.
«Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьезный результат», — заключил специалист.
Ранее Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках». Он переписал рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Путин запретил размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций
- Назван хоккеист, способный побить рекорд Овечкина в НХЛ
- Шнуров посвятит песню Овечкину после рекорда хоккеиста в КХЛ
- Американский астронавт Ким выбрал русскую песню для полета на МКС
- Режиссер «Легенды № 17» пока не планирует снимать фильм про Александра Овечкина
- Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные
- В школах РФ звонки заменили на песни о космосе
- Жуков переделал хит «18 мне уже» в честь рекорда Овечкина
- В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru