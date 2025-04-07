Назван хоккеист, способный побить рекорд Овечкина в НХЛ

Побить рекорд выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина теоретически способен капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов.

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По его словам, для этого канадскому спортсмену следует иметь такое же здоровье, как у россиянина.

«Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьезный результат», — заключил специалист.

Ранее Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках». Он переписал рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ХоккейНХЛРекордАлександр Овечкин

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