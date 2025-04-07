Жуков переделал хит «18 мне уже» в честь рекорда Овечкина
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил специальную версию хита «18 мне уже». Текст песни был переделан в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина.
В частности, певец отметил, что Уэйн Гретцки «теперь второй», а Овечкин - «акула всего хоккея».
«Забирай домой трофей! В мире нет тебя сильней! Давай, Саша, не робей, ещё парочку забей», - поётся в переделанном припеве.
Также Жуков опубликовал клип на спецверсию хита, добавив, что намерен пригласить Овечкина на концерт в «Лужники», чтобы вместе исполнить переделанную песню.
Ранее Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в Нью-Йорке переписал рекорд канадца Гретцки и забросил 895-ю шайбу в «регулярках», став лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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