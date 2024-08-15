«Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
15 августа 202404:02
Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) обыграл «Аталанту» из Италии в матче за Суперкубок УЕФА.
Встреча прошла в Варшаве - 2:0. «Реал» принимал участие в матче в качестве победителя Лиги чемпионов, «Аталанта» — лучшей команды Лиги Европы.
Мадридский «Реала» девятый раз в своей истории боролся за Суперкубок УЕФА и выиграл его в рекордный шестой раз. «Аталанта» впервые играла за Суперкубок УЕФА.
Ранее стало известно, что итальянские футбольные клубы могут отстранить от еврокубков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru