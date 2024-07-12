СМИ: Итальянские футбольные клубы могут отстранить от еврокубков

Клубы Италии могут отстранить от участия в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за планируемых изменений в спортивное законодательство страны. Об этом пишет La Repubblica.

Ранее депутат партии «Вперед, Италия» Джорджо Муле предложил внести в декрет о спорте и образовании поправки об автономии спортивных лиг от Итальянской федерации футбола (FIGC). Таким образом футбольная Серия А получит право обжаловать решения национальной ассоциации в административном суде области Лацио.

По мнению ФИФА и УЕФА, такое вмешательство государства противоречит принципам и ценностям существующей в футболе системы, пишет RT. Организации направили президенту FIGC Габриэле Гравине совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность возможными изменениями, «игнорирующими центральную роль, которую федерации играют в обеспечении сбалансированного и здорового развития спорта».

ФИФА и УЕФА указали, что ожидают от политиков уважения «автономии футбола», а в случае принятия поправок могут отстранить клубы из Италии от еврокубков и клубного чемпионата мира. Кроме того, под угрозой окажется и чемпионат Европы, который в 2032 году должны совместно принять Италия и Турция.

