СМИ: Итальянские футбольные клубы могут отстранить от еврокубков
Клубы Италии могут отстранить от участия в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за планируемых изменений в спортивное законодательство страны. Об этом пишет La Repubblica.
Ранее депутат партии «Вперед, Италия» Джорджо Муле предложил внести в декрет о спорте и образовании поправки об автономии спортивных лиг от Итальянской федерации футбола (FIGC). Таким образом футбольная Серия А получит право обжаловать решения национальной ассоциации в административном суде области Лацио.
По мнению ФИФА и УЕФА, такое вмешательство государства противоречит принципам и ценностям существующей в футболе системы, пишет RT. Организации направили президенту FIGC Габриэле Гравине совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность возможными изменениями, «игнорирующими центральную роль, которую федерации играют в обеспечении сбалансированного и здорового развития спорта».
ФИФА и УЕФА указали, что ожидают от политиков уважения «автономии футбола», а в случае принятия поправок могут отстранить клубы из Италии от еврокубков и клубного чемпионата мира. Кроме того, под угрозой окажется и чемпионат Европы, который в 2032 году должны совместно принять Италия и Турция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
- В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» погибли три человека
- Роскомнадзор ограничил доступ к самому популярному сайту с фанфиками
- Мариинка представит мировую премьеру Кантаты Кругликова на стихи Цветаевой
- Бразилия пригласит Путина на саммит G20
- Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО
- СМИ: Итальянские футбольные клубы могут отстранить от еврокубков
- В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек
- В Нижегородской области в ДТП с 11 машинами пострадали пять человек
- Генпрокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в РФ угрозой порядку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru