«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок UEFA

Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0. На 37 минуте отличились Давид Алаба и Карим Бензема (65).

Лучшим игроком матча признан полузащитник «Реала» Каземиро.

«Реал» в пятый раз взял трофей, в последний раз это произошло в 2017 году.

Ранее полузащитник Гарет Бэйл объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал».

