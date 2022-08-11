«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок UEFA

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Реал» победил «Ливерпуль» в финале ЛЧ

Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0. На 37 минуте отличились Давид Алаба и Карим Бензема (65).

Лучшим игроком матча признан полузащитник «Реала» Каземиро.

«Реал» в пятый раз взял трофей, в последний раз это произошло в 2017 году.

Ранее полузащитник Гарет Бэйл объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал».

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