«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок UEFA
11 августа 202201:07
Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА.
Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0. На 37 минуте отличились Давид Алаба и Карим Бензема (65).
Лучшим игроком матча признан полузащитник «Реала» Каземиро.
«Реал» в пятый раз взял трофей, в последний раз это произошло в 2017 году.
Ранее полузащитник Гарет Бэйл объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- «Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок UEFA
- СМИ: конфликт КНР и США станет кошмаром для всего мира
- Вооруженный житель Уфы захватил подвал и отключил жильцам воду
- В ДНР произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела ВСУ
- Байден ушел в отпуск
- Зеленский заявил о 43 тысячах погибших российских военных на Украине
- Во Франции зарегистрировали более 2,6 тысяч заражений оспой обезьян
- Дуров объяснил задержку обновлений Telegram
- Посольство в Исландии осудило публикацию фото в местной газете с растоптанным флагом РФ
- Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области
10 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru