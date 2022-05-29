«Реал» победил «Ливерпуль» в финале ЛЧ

Единственный мяч в игре на 59 минуте забил Винисиус Жуниор.

Изначально финал ЛЧ должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации вокруг Украины в УЕФА приняли решение отобрать это право на проведение матча.

Напомним, «Реал» отнял у «Барселоны» звание самого дорогого футбольного клуба в мире, сообщает Forbes. Издание оценило стоимость «Реала» в $5,1 млрд.

