«Реал» победил «Ливерпуль» в финале ЛЧ
Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, завоевав 14-й трофей турнира в своей истории.
Единственный мяч в игре на 59 минуте забил Винисиус Жуниор.
Изначально финал ЛЧ должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации вокруг Украины в УЕФА приняли решение отобрать это право на проведение матча.
Напомним, «Реал» отнял у «Барселоны» звание самого дорогого футбольного клуба в мире, сообщает Forbes. Издание оценило стоимость «Реала» в $5,1 млрд.
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