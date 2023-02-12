«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира

Таким образом, он в пятый раз стал победителем турнира. В команде «Реала» забитыми мячами отличились нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Федерико Вальверде, которые забили по дублю, завершающий гол команде принес форвард Карим Бензема.

Под руководством тренера Карло Анчелотти клуб выигрывает клубный чемпионат уже во второй раз.

Напомним, футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выразил желание подписать контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

