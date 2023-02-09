Футболку Роналду продали за 200 тыс. евро для помощи пострадавшим в Турции

Футболку португальского форварда Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро (4 млн турецких лир) на аукционе, вырученные средства с которого будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщил у себя в Twitter защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал.

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Отмечается, что Демирал еще продал на аукционе футболки Пауло Дибалы из «Ромы» и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», собрав порядка 50 тыс. евро на благотворительность.

В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014, пишет НСН.

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:БлаготворительностьАукционКриштиану РоналдуТурцияЗемлетрясение
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