Футболку Роналду продали за 200 тыс. евро для помощи пострадавшим в Турции

Отмечается, что Демирал еще продал на аукционе футболки Пауло Дибалы из «Ромы» и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», собрав порядка 50 тыс. евро на благотворительность.



В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.



Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014, пишет НСН.

