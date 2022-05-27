ДНР намерена создать свой футбольный клуб «Шахтер»

Донецкая народная республика (ДНР) намерена создать свой футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, прошлый клуб, принадлежащий олигарху Ахметову, сейчас называется не «Шахтер», а «Шахтар». Кроме того, он был то львовским, то киевским, а сейчас неизвестно, какую прописку имеет.

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Пушилин заявил, что жители республики футбол любят, поэтому «Шахтер» «нужно вернуть в новом виде», передает РИА Новости.

Кто будет играть в новом клубе, пока неизвестно. Глава республики полагает, что инициативу удастся реализовать уже «в обозримом будущем», а играть она будет с командами из российских регионов.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФутболДНР
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