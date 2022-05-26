Forbes назвал «Реал» самым дорогим клубом в мире

Английский «Манчестер Cити» стал клубом, получившим больше всего доходов за год ($156 млн). Для сравнения, «Реал» заработал $90 млн, «Барселона» - $17 млн, а МЮ - $128 млн.

Лондонский «Челси» оценили в $3,1 млрд. По данным издания, именно эту сумму заплатит Роман Абрамовичу группа инвесторов, решившая выкупить клуб у российского миллиардера.

В ТОП-20 самых дорогих клубов мира также вошли английские «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм», «Лидс» и «Астон Вилла», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский ПСЖ, итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико» (Мадрид).

В финале Лиги Чемпионов УЕФА 28 мая сыграют «Реал» с «Ливерпулем».

