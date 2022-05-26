Forbes назвал «Реал» самым дорогим клубом в мире

Мадридский «Реал» отнял у «Барселоны» звание самого дорогого футбольного клуба в мире, сообщает Forbes.

Издание оценило стоимость «Реала» в $5,1 млрд. В тройке лидеров также «Барселона» ($5 млрд) и «Манчестер Юнайтед» ($4,6 млрд).

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Английский «Манчестер Cити» стал клубом, получившим больше всего доходов за год ($156 млн). Для сравнения, «Реал» заработал $90 млн, «Барселона» - $17 млн, а МЮ - $128 млн.

Лондонский «Челси» оценили в $3,1 млрд. По данным издания, именно эту сумму заплатит Роман Абрамовичу группа инвесторов, решившая выкупить клуб у российского миллиардера.

В ТОП-20 самых дорогих клубов мира также вошли английские «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм», «Лидс» и «Астон Вилла», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский ПСЖ, итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико» (Мадрид).

В финале Лиги Чемпионов УЕФА 28 мая сыграют «Реал» с «Ливерпулем».

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ФОТО: РИА Новости
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