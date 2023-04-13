«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над лондонским «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол на 22-й минуте забил форвард «Реала» Карим Бензема. На 74-й преимущество испанцев укрепил Марко Асенсио

Ответная игра состоится 18 апреля в 22:00 по московскому времени.

Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2022 года продал лондонский клуб за $5,33 миллиарда. Новым владельцем стал американец Тодд Боули, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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