«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
13 апреля 202300:19
Мадридский «Реал» одержал победу над лондонским «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый гол на 22-й минуте забил форвард «Реала» Карим Бензема. На 74-й преимущество испанцев укрепил Марко Асенсио
Ответная игра состоится 18 апреля в 22:00 по московскому времени.
Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2022 года продал лондонский клуб за $5,33 миллиарда. Новым владельцем стал американец Тодд Боули, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru