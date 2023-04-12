«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов

Английский клуб «Манчестер Сити» уверенно обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Встреча состоялась 11 апреля и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Манчестер Сити».

Первым ворота «Баварии» поразил на 27-й минуте полузащитник Родри. Преимущество англичан укрепили Бернарду Силва и Эрлинг Холанн.

Мюнхенский клуб потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов. До этого команда выиграла восемь матчей.

Руководство «Баварии» 24 марта объявило об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. Наставником клуба стал Томас Тухель, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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