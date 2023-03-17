«Реал» и «Челси» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов
В штаб квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Чемпионов сезона 2022/2023.
За выход в полуфинал «Интер» (Италия) сыграет с «Бенфикой» (Португалия), а «Наполи» (Италия) с «Миланом» (Италия) - победители этих пар поборются за выход в финал.
Вторую путёвку в финал оспорят победители пар «Реал» Мадрид (Испания) - «Челси» (Англия) и «Манчестер Сити» (Англия) - «Бавария» (Германия).
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Стамбуле 10 июня. В сезоне-2021/2022 Лигу чемпионов выиграл мадридский «Реал».
Ранее английский «Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает НСН.
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