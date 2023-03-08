«Челси» обыграл «Боруссию», выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов

В составе «Челси» голы забили Рахим Стерлинг и Кай Хаверц с пенальти. Хаверц попал в штангу, однако главный арбитр Данни Маккели решил назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны игроков «Боруссии».

«Челси» вышел в 1/4 финала. Соперник команды по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки 17 марта.

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании собирается передать £2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд поддержки жертв событий на Украине.

