«Челси» обыграл «Боруссию», выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Челси» на домашнем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:0.
В составе «Челси» голы забили Рахим Стерлинг и Кай Хаверц с пенальти. Хаверц попал в штангу, однако главный арбитр Данни Маккели решил назначить повторный одиннадцатиметровый из-за нарушения со стороны игроков «Боруссии».
«Челси» вышел в 1/4 финала. Соперник команды по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки 17 марта.
Как сообщалось ранее, правительство Великобритании собирается передать £2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд поддержки жертв событий на Украине.
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