Разин покинул пост главного тренера ХК «Северсталь»
Андрей Разин заявил, что ушёл с поста главного тренера хоккейного клуба «Северсталь» (Череповец), сообщает РИА Новости.
По словам 49-летнего специалиста, пять сезонов в одной команде - это «большой срок», и он «исчерпал себя в «Северстали».
«Я ухожу, пока не знаю куда. Переговоры ещё не вёл... Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду», - заключил он.
Андрей Разин стал главным тренером «Северстали» в 2018 году и трижды выводил команду в плей-офф КХЛ, в последний раз - в текущем сезоне, где череповецкий клуб уступил в серии 1/8 финала московскому ЦСКА со счётом 3:4.
Ранее пресс-служба хоккейного клуба «Спартак» (Москва) объявила, что главным тренером команды стал Алексей Жамнов, сообщает НСН.
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