Разин покинул пост главного тренера ХК «Северсталь»

По словам 49-летнего специалиста, пять сезонов в одной команде - это «большой срок», и он «исчерпал себя в «Северстали».

«Я ухожу, пока не знаю куда. Переговоры ещё не вёл... Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду», - заключил он.

Андрей Разин стал главным тренером «Северстали» в 2018 году и трижды выводил команду в плей-офф КХЛ, в последний раз - в текущем сезоне, где череповецкий клуб уступил в серии 1/8 финала московскому ЦСКА со счётом 3:4.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба «Спартак» (Москва) объявила, что главным тренером команды стал Алексей Жамнов, сообщает НСН.