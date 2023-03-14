Алексей Жамнов стал главным тренером ХК «Спартак»
Главным тренером хоккейного клуба «Спартак» (Москва) стал Алексей Жамнов, сообщает пресс-служба красно-белых.
На какой срок заключён контракт со специалистом не уточняется.
«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие... система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов», - заявил Жамнов.
Отметим, что с 2018 по 2019 год специалист исполнял обязанности главного тренера «Спартака», а в 2021 году занял пост советника председателя наблюдательного совета команды.
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что непопадание «Спартака» в плей-офф КХЛ сезона-2022/23 является ошибкой руководства, сообщает RT.
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