Объявлен состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии

На игры против сборных Кипра и Хорватии вызваны вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Илья Лантратов («Химки»), Никита Хайкин («Будё-Глимт») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

В списке защитников Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция) и игроки «Зенита» Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков.

Также вызов в сборную получили полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива», Александр Ерохин и Андрей Мостовой из «Зенита», Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев из «Спартака», динамовцы Даниил Фомин и Арсен Захарян, а также Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Монако), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар») и Данил Глебов («Ростов»).

В нападении за сборную России будут играть Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Ранее Валерий Карпин заявил, что 7-8 ноября сборная России начнёт подготовку к играм в Санкт-Петербурге. 11 ноября в Северной столице национальная команда встречается со сборной Кипра, а 14 ноября в гостях играет против сборной Хорватии.

