«Праздник маразма?» Газзаев верит в победу России над Словенией

8 октября сборная России, показав плохую игру, победила Словакию со счетом 1:0. В преддверии того матча экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой дал «Радиоточке НСН» верный прогноз.

«Фаворит, скорее всего, мы – все-таки дома играем. Словаков месяц не видели, так что Россия – небольшой, но фаворит за счет своего поля и болельщиков. У Словакии последний шанс. Если они проигрывают, то все, дальше могут уже не играть. А так они еще цепляются. В чью пользу это сыграет – увидим на поле. Скорее всего, мы можем выиграть в один мяч или ничья, у словаков тоже команда нормальная», - говорил накануне той игры Мостовой.

После провала сборной России на Евро-2020 Валерий Карпин сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова. С тех пор наша команда провела 4 матча в рамках отбора к ЧМ-2022 и не пропустила в них ни одного мяча, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и победив Кипр (2:0), Мальту (2:0) и Словакию (1:0).

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «пришло время пропустить», но при этом верит, что Россия забьет.

«Сегодня у России трудный матч с невезучим бэкграундом. Нам пора пропустить. Но мы ведь и забьем», - написал Уткин в Twitter.

Перед игрой в Мариборе многие вспоминают состоявшийся в этом же городе решающий «стыковой» матч отборочного турнира ЧМ-2010, в котором Словения обыграла Россию (1:0). Однако комментатор Дмитрий Губерниев считает, что пора это несчастливое место сделать «нашим».

«Матч будет трудным. Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдём лазейку и забьём на один мяч больше. Если вспоминать 2009 год и матч со Словенией, тогда матч был решающим, а сейчас один из решающих. Марибор – место несчастливое было когда-то, но пора сделать его нашим. Сегодня мы выиграем 1:0», - пообещал Губерниев «Чемпионату».

Ну а самым красочным оказался анонс к сегодняшнему матчу экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко.

«Если вспоминать 2009, то игроки сейчас все другие, но Словения для нас - страна-поганка. То российские клубы терпят от них какие-то неприятности, то сборная. Говорят: «Мал клоп, да вонюч», - это про Словению, поэтому все эти воспоминания могут оказывать лишнее давление», - считает Червиченко.

Он высказал мнение, что выход сборной России на первое место в отборочной группе будет «праздником маразма», признавшись, что надеется на это.

«Ну не может нам так везти! Если бы мы были максимально фартовые, то Хорватия проиграла бы сегодня Словакии. Бедным словакам очень не везёт в этом розыгрыше: отлично играли с хорватами в прошлый раз, но проиграли, гоняли наших. Может получиться, что сегодня везение к ним вернётся и они обыграют хорватов. Представляете, какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма! Посмотрим, будем надеяться», - сказал бывший спартаковский руководитель.

Со своей стороны, тренер сборной России Валерий Карпин воздержался перед игрой от словесных эскапад, оценив шансы соперников 50 на 50.