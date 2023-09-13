«Расслабленные миллионеры!»: Булыкин поддержал призыв Карпина уезжать из РПЛ
Играющие в России футболисты расслаблены из-за больших зарплат, при этом в Европе надо биться за такие же деньги с сильными конкурентами на каждой тренировке, сказал эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Экс-игрок сборной России по футболу, чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Дмитрий Булыкин в интервью НСН объяснил, почему нашим игрокам следует уезжать в Европу.
Сборная России накануне сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром 1:1 (на фото). Главный тренер команды Валерий Карпин после этого посоветовал игрокам уезжать из Российской Премьер-лиги (РПЛ): «Кто может уехать – уезжайте, даю совет».
«За рубежом тренируются иначе и условия совершенно другие, как футбола, так и жизни. Там везде грамотные люди около футбола и самое главное, что туда уезжают хорошие футболисты, и ты среди них прогрессируешь быстрее, чем со слабыми игроками или расслабленными из-за больших зарплат. Там за эти деньги нужно биться на каждой тренировке. Эта мотивация дает тебе прогрессировать быстрее, чем в России. Отсюда никто не уезжает, потому что в России платят большие деньги и можно сидеть, ничего не делать. В Европе совершенно по-другому», - сказал Булыкин.
Он сказал, что согласен с Карпиным, указав на сборные Бельгии, Хорватии и Нидерландов.
«Я давно говорю, что нужно ехать в Европу. Если посмотреть на сборные Хорватии, Бельгии, Нидерландов, национальный чемпионат там не очень сильный, а сборные сильнейшие, потому что все футболисты выступают в топ-клубах. В своих чемпионатах с маленькими зарплатами они стараются хорошо выступить, чтобы их взяли в Европу оттуда или через сборную», - отметил экс-игрок немецкого «Байера» и бельгийского «Андерлехта».
При этом Булыкин считает, что в России вместо развития футбола идет бессмысленная растрата денег.
«У нас выбрали другой способ развития футболистов. Причем, это не развитие, а неэффективная растрата денег, больше даже государственных, чем частных. Плюс в нашем футболе очень мало специалистов, которые могли бы принести пользу, бывших футболистов, которые в этом разбираются. У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег», - заключил собеседник НСН.
Знаменитый певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рад переходу Арсена Захаряна в испанский «Реал-Сосьедад». Он назвал это событие «прекрасным», выразив надежду, что бывший игрок московского клуба адаптируется чемпионате Испании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матыцин: Спорт не может развиваться без взаимодействия с церковью
- Песков: Переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными
- Кампания, владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушла с рынка РФ
- Развозжаев: Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен»
- Экс-депутат Рады: Зеленский готов официально объявить войну РФ осенью
- Еврокомиссия начнет подготовку к расширению Евросоюза
- Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем
- Торги на срочном рынке Мосбиржи возобновятся в 13:30
- Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры
- Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru