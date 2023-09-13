«Расслабленные миллионеры!»: Булыкин поддержал призыв Карпина уезжать из РПЛ

«За рубежом тренируются иначе и условия совершенно другие, как футбола, так и жизни. Там везде грамотные люди около футбола и самое главное, что туда уезжают хорошие футболисты, и ты среди них прогрессируешь быстрее, чем со слабыми игроками или расслабленными из-за больших зарплат. Там за эти деньги нужно биться на каждой тренировке. Эта мотивация дает тебе прогрессировать быстрее, чем в России. Отсюда никто не уезжает, потому что в России платят большие деньги и можно сидеть, ничего не делать. В Европе совершенно по-другому», - сказал Булыкин.

Он сказал, что согласен с Карпиным, указав на сборные Бельгии, Хорватии и Нидерландов.

«Я давно говорю, что нужно ехать в Европу. Если посмотреть на сборные Хорватии, Бельгии, Нидерландов, национальный чемпионат там не очень сильный, а сборные сильнейшие, потому что все футболисты выступают в топ-клубах. В своих чемпионатах с маленькими зарплатами они стараются хорошо выступить, чтобы их взяли в Европу оттуда или через сборную», - отметил экс-игрок немецкого «Байера» и бельгийского «Андерлехта».

При этом Булыкин считает, что в России вместо развития футбола идет бессмысленная растрата денег.