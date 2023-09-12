Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара

Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с национальной командой Катара.

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Встреча прошла 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре и завершилась со счетом 1:1.

На 70-й минуте счет открыл нападающий хозяев Ахмед Алааэлдин. В концовке матча защитник российской сборной Александр Солдатенков добился ничьей.

Накануне российская сборная уступила олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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