Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара
12 сентября 202320:24
Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с национальной командой Катара.
Встреча прошла 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре и завершилась со счетом 1:1.
На 70-й минуте счет открыл нападающий хозяев Ахмед Алааэлдин. В концовке матча защитник российской сборной Александр Солдатенков добился ничьей.
Накануне российская сборная уступила олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru