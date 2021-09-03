«Распил» или праздник? Делягин и Хоркина оценили перспективы Олимпиады во Владивостоке
Олимпиада на Дальнем Востоке является идеальным вариантом распилить и украсть несколько триллионов рублей, сказал НСН Михаил Делягин
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, для чего России нужно проведение Олимпиады во Владивостоке.
Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия может принять Олимпийские игры, в том числе и на площадках Владивостока, а мэр этого города Константин Шестаков рассказал о планах подать заявку на проведение Игр в 2036 году.
«Это целесообразно. Потому что ворам хочется распилить деньги, а распилить их под предлогом Олимпиады – это очень эффективное занятие. Это позволит украсть еще несколько триллионов рублей. Конечно, это очень целесообразно и очень логично Можно и на Крайнем Севере провести, но туда не все поедут. А на Дальнем Востоке максимальные расходы, так что для того, чтобы воровать, это идеальный вариант», - сказал Делягин.
Со своей стороны, бывший депутат Госдумы, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что летняя Олимпиада не проводилась в стране с 1980 года, и все спортсмены ждут этого с нетерпением.
«Конечно, я поддерживаю проведение летней Олимпиады в России. Не важно, будет это во Владивостоке или в Казани, Санкт-Петербурге или Москве. Летних Олимпийских игр не было давно – с 1980 года. Ждем с нетерпением, когда это будет. Это приятно и здорово. Я уверена, что любой российский город сможет подготовиться и провести Олимпиаду. Сколько крупных стартов за последние 5-10 лет мы провели в нашей стране с самой высокой оценкой со стороны Международного олимпийского комитета и других организаций! Какой бы город или перечень городов не определили, все достойно проведут, представят нашу страну на самом высоком уровне, предоставив лучшие условия для спортсменов, тренеров и гостей», - уверена собеседница НСН.
Президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия не исключает возможности проведения Олимпийских игр, однако необходимо обсуждать эту идею. «И Дальний Восток, и Владивосток - это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», - добавил он.
Россия и СССР по одному разу принимали Олимпийские игры. В 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада, а в 2014 году в Сочи состоялись зимние Игры.
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