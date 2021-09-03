Путин не исключил, что Владивосток примет Олимпийские игры

По мнению Путина, главными условиями для проведения Олимпиады является сохранение «принципов олимпизма» и отсутствие у спортивных состязаний «примесей политхарактера». При этом, по словам российского лидера, Россия не исключает возможности проведения Олимпийских игр, однако необходимо обсуждать эту идею. «И Дальний Восток, и Владивосток - это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», - пояснил президент.

Президент выразил сожаление по поводу отказа многих стран принимать игры из-за пандемии коронавируса. «Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране», - напомнил Путин.

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о планах региональных властей подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года. Кроме того, Владивосток будет заявлен на проведение Универсиады.