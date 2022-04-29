Экс-менеджер «Локомотива» Рангник назначен главным тренером сборной Австрии

Бывший глава отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник назначен на пост главного тренера сборной Австрии по футболу. Об этом в пятницу сообщатся на сайте Австрийской футбольной ассоциации.

Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на два года, но в случае попадания австрийской сборной на Евро-2024, соглашение автоматически продлится еще на два года.

Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

В настоящее время он продолжает работу временного наставника в английском «Манчестер Юнайтед», которая завершится с окончанием текущего сезона в АПЛ.

Помощником Рангника в сборной будет Ларс Корнетка, который ранее входил в его штаб в «Локомотиве».

Ранее Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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