Экс-менеджер «Локомотива» Рангник назначен главным тренером сборной Австрии
Бывший глава отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник назначен на пост главного тренера сборной Австрии по футболу. Об этом в пятницу сообщатся на сайте Австрийской футбольной ассоциации.
Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на два года, но в случае попадания австрийской сборной на Евро-2024, соглашение автоматически продлится еще на два года.
В настоящее время он продолжает работу временного наставника в английском «Манчестер Юнайтед», которая завершится с окончанием текущего сезона в АПЛ.
Помощником Рангника в сборной будет Ларс Корнетка, который ранее входил в его штаб в «Локомотиве».
Ранее Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив».
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