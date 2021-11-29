Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба британского клуба.
Футбольный директор манкунианцев Джон Мерто отметил, что Рангник является один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе и он был главным кандидатом на пост главного тренера.
Сам Рангник указал, что рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где играет много талантливых футболистов.
«Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, что наиболее важно, на пользу команде», - подчеркнул специалист.
В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» добавили, что пока Рангник будет оформлять необходимые документы, в том числе рабочую визу, руководить «дьяволами» продолжит Майкл Кэррик.
Ранее руководство манкунианцев объявило о досрочном расторжении контракта с норвежским специалистом Уле-Гуннаром Сульшером, сообщает RT.
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