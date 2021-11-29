Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Футбольный директор манкунианцев Джон Мерто отметил, что Рангник является один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе и он был главным кандидатом на пост главного тренера.

Сам Рангник указал, что рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где играет много талантливых футболистов.

«Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, что наиболее важно, на пользу команде», - подчеркнул специалист.

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» добавили, что пока Рангник будет оформлять необходимые документы, в том числе рабочую визу, руководить «дьяволами» продолжит Майкл Кэррик.

Ранее руководство манкунианцев объявило о досрочном расторжении контракта с норвежским специалистом Уле-Гуннаром Сульшером, сообщает RT.