Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив»
1 марта 202212:36
Немецкий специалист Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
В сообщении говорится, что исполнять обязанности главного тренера поручили Марвину Компперу, который будет готовить команду к играм в рамках Кубка России и Российской Премьер-лиги.
Ранее украинский вратарь Ярослав Годзюр расторг контракт с российским футбольным клубом «Урал», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru