Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив»

Немецкий специалист Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Сергей Юран вновь возглавил подмосковный клуб «Химки»

В сообщении говорится, что исполнять обязанности главного тренера поручили Марвину Компперу, который будет готовить команду к играм в рамках Кубка России и Российской Премьер-лиги.

Ранее украинский вратарь Ярослав Годзюр расторг контракт с российским футбольным клубом «Урал», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ТренерЧемпионат России По ФутболуФутболЛокомотив
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры