Рафаэль Надаль подтвердил, что не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет участвовать в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в 2023 году.

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На специальной пресс-конференции спортсмен пояснил, что причиной отказа является травма, которую он получил на турнире в Австралии, из-за чего он испытывает проблемы с мышцами поясницы..

«Восстановление от травмы... шло не так, как ожидалось. Я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос» впервые за много лет», - заключил 36-летний испанец, который выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев занял первое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/RafaelNadal
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