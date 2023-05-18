Рафаэль Надаль подтвердил, что не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы

На специальной пресс-конференции спортсмен пояснил, что причиной отказа является травма, которую он получил на турнире в Австралии, из-за чего он испытывает проблемы с мышцами поясницы..

«Восстановление от травмы... шло не так, как ожидалось. Я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос» впервые за много лет», - заключил 36-летний испанец, который выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев занял первое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

