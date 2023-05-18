Рафаэль Надаль подтвердил, что не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет участвовать в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в 2023 году.
На специальной пресс-конференции спортсмен пояснил, что причиной отказа является травма, которую он получил на турнире в Австралии, из-за чего он испытывает проблемы с мышцами поясницы..
«Восстановление от травмы... шло не так, как ожидалось. Я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос» впервые за много лет», - заключил 36-летний испанец, который выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев занял первое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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