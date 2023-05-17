«Формула 1» из-за непогоды отменила Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле
Очередной этап «Формулы 1» сезона 2023 года - Гран-при Эмилии-Романьи - отменён из-за непогоды, сообщает пресс-служба чемпионата.
В сообщении говорится, что решение было принято из-за «невозможности безопасного проведения» гоночного уикэнда из-за наводнений в регионе.
«Принятое решение является правильным... нам необходимо обеспечить безопасность и не создавать дополнительную нагрузку властям Эмилии-Романьи, пока они разбираются с этой очень ужасной ситуацией», - заключил исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали.
Ранее стало известно, что не менее трёх человек погибли в регионе Эмилия-Романья на севере Италии в результате обильных осадков, которые привели к сильнейшему наводнению, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru