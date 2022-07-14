Радулов перешёл из НХЛ в казанский «Ак Барс»

Нападающий Александр Радулов, с 2017 года выступавший за клуб НХЛ «Даллас Старз», перешёл в «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанской команды.

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В сообщении говорится, что соглашение с 36-летним хоккеистом подписано на два года.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что Радулов является «одним из самых ярких нападающих, когда-либо выступавших в КХЛ».

«Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани», - отметил сам Радулов.

Ранее хоккейный клуб «Ак Барс» и Данис Зарипов подписали новое соглашение, которое рассчитано на один год.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Овчаров
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