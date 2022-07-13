ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с 41-летним Зариповым

По словам 41-летнего хоккеиста, он намерен завершить карьеру после завоевания Кубка Гагарина.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», - подчеркнул нападающий.

В пресс-службе команды напомнили, что Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, при этом три раза он выигрывал трофей именно в составе «Ак Барса».

Ранее главным тренером казанского клуба стал Олег Знарок, который дважды выигрывал Кубок Гагарина с московским «Динамо» и один раз - с питерским СКА, сообщает RT.