ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с 41-летним Зариповым
Хоккейный клуб «Ак Барс» и Данис Зарипов подписали новое соглашение, которое рассчитано на один год, сообщает пресс-служба казанской команды.
По словам 41-летнего хоккеиста, он намерен завершить карьеру после завоевания Кубка Гагарина.
«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», - подчеркнул нападающий.
В пресс-службе команды напомнили, что Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, при этом три раза он выигрывал трофей именно в составе «Ак Барса».
Ранее главным тренером казанского клуба стал Олег Знарок, который дважды выигрывал Кубок Гагарина с московским «Динамо» и один раз - с питерским СКА, сообщает RT.
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