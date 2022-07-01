Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»
Олег Знарок стал главным тренером хоккейного клуба «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанской команды.
В сообщении говорится, что контракт со специалистом подписан на один год. В штаб Знарка войдут Юрий Бабенко, Александр Бойков, Александр Агопеев и Денис Коротышев.
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что новый наставник команды является одним из самых успешных тренеров КХЛ.
«Олег Знарок – сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава», - подчеркнул он.
Ранее «Ак Барс» покинули Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб. Валиуллин заявил, что сотрудничество было плодотворным и позволило выполнить часть стратегических целей.
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