Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

В сообщении говорится, что контракт со специалистом подписан на один год. В штаб Знарка войдут Юрий Бабенко, Александр Бойков, Александр Агопеев и Денис Коротышев.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что новый наставник команды является одним из самых успешных тренеров КХЛ.

«Олег Знарок – сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава», - подчеркнул он.

Ранее «Ак Барс» покинули Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб. Валиуллин заявил, что сотрудничество было плодотворным и позволило выполнить часть стратегических целей.