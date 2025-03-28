Пять выступающих в художественной гимнастике россиянок получили нейтральный статус
28 марта 202518:25
Пять российских спортсменок, выступающих в художественной гимнастике, получили нейтральный статус. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).
Отмечается, что такой статус предоставили Арине Ковшовой, Арине Янковской, Владиславе Николаенко, Александре Хабибуллиной, Диане Чугунихиной.
Ранее российская спортсменка, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина получила нейтральный статус в качестве представителя вспомогательного персонала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru