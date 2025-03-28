Пять выступающих в художественной гимнастике россиянок получили нейтральный статус

Пять российских спортсменок, выступающих в художественной гимнастике, получили нейтральный статус. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

Олимпийской чемпионке гимнастке Мельниковой предоставили нейтральный статус

Отмечается, что такой статус предоставили Арине Ковшовой, Арине Янковской, Владиславе Николаенко, Александре Хабибуллиной, Диане Чугунихиной.

Ранее российская спортсменка, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина получила нейтральный статус в качестве представителя вспомогательного персонала.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСпортсменыХудожественная Гимнастика

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