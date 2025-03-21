Cинхронистка Светлана Ромашина получила нейтральный статус
Многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина получила нейтральный статус как представитель вспомогательного персонала. Об этом заявили в Независимом органе по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта.
Светлане Ромашиной 35 лет, она завершила карьеру в 2023 году.
Россиянка - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Ромашина семь раз побеждала на Олимпийских играх, 21 - на чемпионатах мира, 13 - на первенствах Европы.
Ранее стало известно, что семь российских гимнастов в нейтральном статусе примут участие в этапе Кубка мира в Хорватии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru