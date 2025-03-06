Олимпийской чемпионке гимнастке Мельниковой предоставили нейтральный статус
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных турнирах. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России.
По данным объединения, всего нейтральный статус предоставили 12 российским гимнастам. Помимо 24-летней Мельниковой, его получили Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика.
Кроме того, нейтральный статус дали десяти тренерам, специалистам и судьям.
Между тем российские и белорусские спортсмены, желающие участвовать в качестве нейтральных атлетов в отборе к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии, подали заявки в Международный союз конькобежцев (ISU), сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дарчиев стал новым послом России в США
- Помощник Миронова опроверг сообщения о госпитализации артиста
- ФСБ сорвала попытку ГУР Украины получить личные данные подростков для вербовки
- Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики Трампа
- Юрист Васильева предупредила россиян о дачных штрафах
- Дегтярев заявил, что не позволит называть российских спортсменов «иноагентами»
- Олимпийской чемпионке гимнастке Мельниковой предоставили нейтральный статус
- На АЭС на Тайване произошло задымление
- СМИ: Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки
- В Воронежской области при падении БПЛА повреждено здание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru