Пять видов спорта включили в программу Олимпиады 2028 года
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение пяти видов спорта в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США), сообщает ТАСС.
По словам президента МОК Томаса Баха, это флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол/софтбол, которые «полностью соответствуют американской спортивной культуре».
«Они продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире», - указал он.
Церемония открытия 34-х летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе пройдет 14 июля 2028 года. Соревнования продлятся до 30 июля.
Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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