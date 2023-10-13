Пять видов спорта включили в программу Олимпиады 2028 года

По словам президента МОК Томаса Баха, это флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол/софтбол, которые «полностью соответствуют американской спортивной культуре».

«Они продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире», - указал он.

Церемония открытия 34-х летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе пройдет 14 июля 2028 года. Соревнования продлятся до 30 июля.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

