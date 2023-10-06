В Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году
Власти японского города Саппоро решили отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году, сообщает Kyodo.
Это связано с низкой поддержкой этой инициативы среди населения – 27%. Официальное решение об отзыве может быть принято 11 октября. При этом власти города рассматривают возможность проведения Олимпиады в 2034 году.
Недовольство граждан связано с коррупционными скандалами вокруг состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио.
Желание провести зимнюю Олимпиаду 2030 года выразили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония), а также совместно Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне. Победителя назовут на 140-й сессии МОК в 2023 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru