В Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году

Это связано с низкой поддержкой этой инициативы среди населения – 27%. Официальное решение об отзыве может быть принято 11 октября. При этом власти города рассматривают возможность проведения Олимпиады в 2034 году.

Недовольство граждан связано с коррупционными скандалами вокруг состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио.

Желание провести зимнюю Олимпиаду 2030 года выразили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония), а также совместно Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне. Победителя назовут на 140-й сессии МОК в 2023 году.

